Paris Belediye Başkanı, Farelerle İnsanların Bir Arada Yaşayabileceği Bir Çözüm Arayışında

Fransa'nın başkenti Paris'te Seine Nehri'nin taşması sonucu kanalizasyon sisteminden taşan fareler, önemli bir çevre sorunu oluşturdu. Uzmanlar da insanların sokakta yemek yemesi ve çöplerini farelerin en aktif olduğu akşam saatlerinde dışarıya bırakmalarının bu problemeyol açtığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI HAREKETE GEÇTİ

Paris'in artan fare nüfusu sorunu, Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu eşsiz bir çözüm arayışına yönlendirdi. "Fareler ve insanlar bir arada yaşayabilir mi?" diyen Hidalgo, bu meseleyi ele almak üzere Fransız hükümetinin finansmanıyla bir komite oluşturdu.

KOMİTENİN AMAÇLARI

Komitenin ana görevi, insanların farelere karşı olan ön yargılarını yıkmak ve Parislileri bu canlıları daha çok kabullenmeye teşvik etmek olacak. İnsanlarla farelerin bir arada yaşayabilme ihtimalini sorgulayan bu girişim, kentin fare problemiyle başa çıkma biçimine radikal bir değişiklik getirebilir. Hidalgo ve ekibinin bu yenilikçi çözümü, Parislilerin farelerle olan etkileşimlerini ve bu konudaki algılarını değiştirebilir.