Paris Moda Haftası\'na katılan Adriana Lima\'yı otelde tahtakurusu ısırdı

Fransa'da başkent Paris ve diğer kentlerde geçtiğimiz haftalarda gözlenen sıra dışı tahtakurusu istilası devam ediyor. Paris Moda Haftası için şehre giden ve lüks bir otelde konaklayan Victoria Secret mankeni Adriana Lima'yı tahtakurusu ısırdı.

TAHTAKURULARININ HEDEFİ OLDU

Geçtiğimiz sene 3. kez anne olan ve kısa sürede eski formuna dönmeye başlayan Adriana Lima, Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Sosyal medya hesabından Paris'teki günlerinden paylaşımlar yapan dünyaca ünlü model, otelde geçirdiği bir gecenin ardından kendisini tahtakurusunun ısırdığını söyledi. Araba çektiği makyajsız bir fotoğrafını paylaşan model, "İpucu vereyim, tahtakuruları" notunu yazdı.

TAHTAKURULARI ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALDI

2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'da tahtakurusu istilası endişeleri artarken, okullarda da görülmeye başlandı. Seine-Saint-Denis vilayetindeki 2 okulda tahtakurusu alarmı verildi ve ilaçlama yapıldı. Muhalefet ise hükümetin sorunu göz ardı ettiğini belirtiyor.