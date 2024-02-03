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Paris'teki Lyon Garı'nda Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Dünya

Paris'teki Lyon Garı'nda Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

Paris\'teki Lyon Garı\'nda Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Lyon Garı'nda bir kişi, çevrede bulunan 3 kişiyi bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırıyla ilgili olarak olayın terör saldırısı olmadığını belirtti.

03.02.2024 14:39
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Lyon Garı'nda bir kişi, çevrede bulunan 3 kişiyi bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün erken saatlerde meydana gelen olayla ilgili "Bu sabah Lyon Garı'nda bir kişi gözaltına alınmadan önce 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Bir kişi ağır yaralandı. Diğer iki tanesi daha hafif yaralı. Acil servis ekiplerince müdahale edildi" dedi. Saldırganın üstünde bir çekiç ve bir bıçak bulundu. Polis olayın terör saldırısı olmadığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Paris'teki Lyon Garı'nda Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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