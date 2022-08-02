Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi - Son Dakika
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Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi

02.08.2022 23:42

Pasifik'te Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan sebeplerden biri de ekonomi. Yüksek sanayileşme, kentleşme ve eğitim düzeyiyle dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri konumunda olan Tayvan, gelirinin yüzde 70'ini ihracattan kazanıyor. Küresel anlamda mikroçiplerin 3'te 2'sinden fazlasını üreten Tayvan'ın dünya ekonomisinde önemli bir yeri bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu. ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

PELOSİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Pelosi, Tayvan'a indikten sonra yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdığını ifade ederek, "Tayvan liderliğiyle görüşmelerimiz, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit etmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı geliştirmeye odaklanacak. Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya olduğundan, ABD'nin 23 milyon Tayvanlı ile dayanışması bugün her zamankinden daha önemli" dedi.

ÇİN'DEN ABD'YE TEHDİT

Çin ise Pelosi'nin Tayvan ziyaretine sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" denildi.

ÇİN, GERÇEK MERMİYLE TATBİKAT YAPACAK

Çin Halk Kurtuluş Ordusu ise 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan'ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacağını açıkladı. Tatbikatların 7 Ağustos'ta Pekin saati ile 12.00'de sona ereceği ifade edilerek, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılacağı aktarıldı. Güvenlik nedeniyle, tatbikatların yapılacağı bölgelere gemi ve uçakların girmesinin yasaklandığı belirtildi.

TAYVAN'I ÖNEMLİ KILAN NE?

Peki Çin ile ABD'yi kafaya kafaya getiren Tayvan'ı önemli kılan ne? ABD neden Tayvan için Çin ile zıtlaştı? Tayvan, Çin ile yaşadığı egemenlik ihtilafı ve bunun ABD ile ilişkilerinde yarattığı gerilimler nedeniyle son yıllarda uluslararası gündeme adı sıkça anılan bir aktör.

GELİRİNİN YÜZDE 70'İ İHRACAT

Tayvan'ın en önemli özelliklerinden biri ise ekonomik gücü. Gayrisafi millî hasılanın 841 milyar dolar olduğu Tayvan, teknolojik ürünlerde inanılmaz bir üretim kapasitesine sahip. 23 milyon nüfussa sahip olan Tayvan, gelirinin yüzde 70'ini ihracattan sağlıyor.

DÜNYA EKONOMİSİ AÇISINDAN HAYATİ BİR İŞLEVİ VAR

Tayvan ihracatının %38.5'i elektronik parça, %34.8'i mikroçip, %13'ü iletişim cihazları, %8'i ise metaller karşılıyor. Dünya genelinde mikroçiplerin 3'te 2'sinden fazlasını üreten Tayvan, dünya ekonomisi açısından hayati işlev üstleniyor.

Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? Çin ile ABD'yi kafa kafaya getiren meselenin altında büyük bir rant var
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SON DAKİKA: Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi - Son Dakika
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