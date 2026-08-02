Paşinyan Hükümetinin İstifası

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin istifasını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçilen meclisin ilk birleşimi gününde anayasal zorunluluk doğrultusunda hükümetin istifasını duyurdu. İstifaya ilişkin kararnamenin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından imzalandığı bildirildi. Bu süreçte mevcut hükümet üyelerinin, yeni kabine oluşturulana kadar görevlerini yürütmeye devam edeceği aktarıldı.