Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor

3 yaşındaki çocuğun oyunu babasının ölümüne neden oldu

Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "İmamoğlu mu? Yavaş mı?" diye soruldu

Yunanistan'da patlak veren dinleme skandalı gündemdeki yerini koruyor. Tepkilere yol açan olay, Yunanistan Parlamentosu Genel Kurul'unda görüşüldü.

"BİR HATANIN SİYASİ KRİZE DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Başbakan Kiryakos Miçotakis Parlamento'ya hitabında ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler olduğunu söyledi; "Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim" dedi. Miçotakis, istihbarat teşkilatını da savundu.

ÇİPRAS: TALİMAT MİÇOTAKİS'TEN GELDİ, İSTİFA ETMELİ

Yunanistan Başbakanı, Pasok liderinin telefonunun neden dinlendiğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Aleksis Çipras ise soruların cevapsız kalmasına tepkiliydi. Çipras dinleme talimatının doğrudan Miçotakis'ten geldiğini söyleyerek Başbakan'a istifa çağrısı yaptı.