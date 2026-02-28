Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti - Son Dakika
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
28.02.2026 23:08  Güncelleme: 23:12
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, Körfez'deki ABD hedeflerini vurdu. Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne yönelen balistik füzelerin büyük kısmı Patriot sistemleriyle düşürülse de bir füze engellenemedi ve üsse çok yakın bir noktaya isabet etti. Patlama anı ve ABD askerlerinin yaşadığı panik kameraya yansıdı.

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misilleme başlatan İran, Körfez ülkelerinde yer alan ABD'ye ait üs ve hedefleri vurdu.

PATRİOT, İRAN FÜZESİNİ ENGELLEYEMEDİ

İran'ın hedef aldığı noktalardan biri de Katar'ın başkenti Doha'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan El Udeid Hava Üssü oldu. İran füzelerinin çoğunluğu ABD üssünde bulunan Patriot hava savunma sistemleri tarafından düşürülürken biri ise engellenemedi. Tahran'dan fırlatılan bir balistik füzenin üsse çok yakın bir noktaya düştüğü görüldü.

BURUNLARININ DİBİNE DÜŞEN İRAN FÜZESİNİ KAYDETTİLER

Öte yandan, söz konusu görüntüyü kaydedenler ise bizzat ABD askerleri oldu. Görüntülerde füzenin isabet ettiği sırada askerlerin yaşadığı gerginlik de net bir şekilde fark edildi.

Politika, Savunma, Körfez, İsrail, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti - Son Dakika
