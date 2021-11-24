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Pentagon ABD'nin sınırlandırılmış hava sahasında UFO araştıracak - Son Dakika
BBC

Pentagon ABD'nin sınırlandırılmış hava sahasında UFO araştıracak

24.11.2021 23:07
Pentagon ABD'nin sınırlandırılmış hava sahasında UFO araştıracak

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, sınırlandırılmış hava sahasında rastlanan UFO'ları araştırmak üzere özel birlik oluşturduğunu duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, sınırlandırılmış hava sahasında rastlanan UFO'ları (Tanımlanamayan Uçan Nesne) araştırmak üzere özel birlik oluşturduğunu duyurdu.

Pentagon dün yaptığı açıklamada, amacın tespitte bulunmak ve "olası bir tehdidi azaltmak" olduğunu söyledi.

Haziran'da Pentagon tarafından hazırlanan bir raporda pek çok UFO tespit edilmiş ve olası ulusal risklere karşı uyarı yapılmıştı.

Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, görevi üstlenen Airborne isimli yeni grubun üst düzey askeri ve istihbarat liderleri tarafından denetleneceğini, cisimlere "saptama, tanımlama ve niteleme" yapacağını belirtti.

Görevlerine istihbarat kapasitesindeki boşlukları azaltma, istihbarat ve karşı istihbarat verilerini analiz etme de dâhil.

Savunma Bakanlığı, tanımlanan ya da tanımlanamayan her tür hava hareketinin son derece ciddiye alındığını ve her birinin incelendiğini söyledi.

Yeni rapor Haziran'da 2004'ten bu yana 144 tane UFO görüldüğünün bildirilmesinin ardından talep edildi.

Pentagon rastlanan cisimlerin başka bir dünyaya aitliğine dair "kesin bir bulgu" görmüyor.

Ancak onların dünya dışı olma ihtimalleri de göz ardı edilmiyor.

Bu 144 cismi anlamlandırmak için pek çok olasılık düşünülmüştü.

Çin ya da Rusya gibi ülkelerden daha ileri bir teknoloji kullanılarak gönderilmiş olmaları da ihtimaller arasındaydı.

Ancak şimdiye dek yalnızca tek bir cisim belirlenebildi, onun da büyük bir balon olduğu kabul ediliyor.

Pentagon ABD'nin sınırlandırılmış hava sahasında UFO araştıracak

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Son Dakika Dünya Pentagon ABD'nin sınırlandırılmış hava sahasında UFO araştıracak - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Pentagon ABD'nin sınırlandırılmış hava sahasında UFO araştıracak - Son Dakika
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