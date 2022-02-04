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Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı - Son Dakika

Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı

04.02.2022 09:28

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu açıkladı. Söz konusu videonun son derece şiddet içerikli olduğu ve görüntülerde Türkiye'nin Ukrayna'ya sağladığı TB-2 insansız hava araçlarının yer aldığı öne sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında daha önce Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmek üzere "yanıltma operasyonu" yapma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bilgisini paylaştıklarını hatırlattı.

"RUSYA'NIN SON DERECE ŞİDDET İÇERİKLİ BİR VİDEO HAZIRLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Kirby, "Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya'nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz. Rusya'nın cesetlerin, ağlama rolü yapan insanların, yıkık binaların görsellerinin de olduğu, Ukrayna askerlerinin elinde Batı menşeli ekipmanların olduğu ve hatta Batı'nın sağladığı silahların da olduğu son derece şiddet içerikli bir video hazırlayabileceğine inanıyoruz." dedi.

"VİDEODA TÜRKİYE'NİN SAĞLADIĞI TB-2 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YER ALABİLİR"

Konuya ilişkin Amerikan New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililer ise Rusların iddia edilen videoda Türkiye'nin Ukrayna'ya sağladığı TB-2 insansız hava araçlarının yer alabileceğini ileri sürdü.

DOĞU UKRAYNA'YA ÖZEL BİRLİKLER YERLEŞTİRİLDİĞİNİ DE İDDİA ETMİŞLERDİ

ABD istihbaratı ve yönetimi daha önce Rusya'nın Ukrayna'da işgale zemin hazırlamak için yanıltma operasyonu düzenlemek üzere Doğu Ukrayna'ya özel birlikler yerleştirdiğini iddia etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı - Son Dakika
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