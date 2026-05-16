Perseverance Mars\'ta Özçekim Yaptı

16.05.2026 17:36
NASA'nın Perseverance aracı, Mars'ta Jezero Krateri'nde özçekim gerçekleştirdi.

NASA'nın Mars'taki 'Perseverance' keşif aracı, antik Jezero Krateri'nin sınırlarında bir özçekim gerçekleştirdi. NASA tarafından paylaşılan fotoğrafta, 'Perseverance'ın, 'Lac de Charmes' adı verilen engebeli bölgede kızıl topraklarla poz verdiği görüldü. Keşif aracının robotik kolundaki özel bir kamerayla çektiği 61 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle elde edilen portre, aracın doğrudan kameraya bakıyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Şubat 2021'den bu yana Mars'ta mikroorganizma düzeyinde antik yaşam izleri arayan 'Perseverance', bu son yolculuğuyla kraterin en derin ve bilimsel açıdan en değerli sınırlarına ulaşmış oldu.

Kaynak: DHA

20:16
19:54
18:49
18:35
18:05
16:56
