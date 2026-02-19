Peru'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peru'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Seçildi

Peru\'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Seçildi
19.02.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Maria Balcazar, Peru'nun yeni geçici devlet başkanı olarak görevine başladı.

PERU Kongresi'nde yapılan oylama sonucu, dün görevden alınan Jose Jeri'nin yerine milletvekili Jose Maria Balcazar ülkenin yeni geçici devlet başkanı olarak seçildi.

Peru'nun başkenti Lima'daki Kongre oturumunda dün geçici devlet başkanını seçmek için oylama yapıldı. Siyasi partilerden en fazla oyu sol görüşlü 80 yaşındaki Jose Maria Balcazar aldı. Son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim olan Balcazar, 28 Temmuz'a kadar ülkenin geçici devlet başkanı görevinde bulunacak.

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi dün görevden aldı. Peru basını, Jeri'nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddialarının gerekçe gösterildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Jose Maria, Olaylar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaketi yaşıyorlar Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin
Melek Baykal’ın ’’Hiç sevmediğim bir işti’’ sözlerine Ateş Fatih Uçan’dan yanıt Melek Baykal'ın ''Hiç sevmediğim bir işti'' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt
Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları... Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

08:48
Ve bomba patladı Juventus, Galatasaray’ın yıldızını alıyor
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
08:39
İhanetin böylesi Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
İhanetin böylesi! Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
08:35
Inter, BodoGlimt için video hazırladığına bin pişman oldu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu
08:26
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar 9’u polis 17 kişi için gözaltı kararı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
08:10
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı Ölü ve yaralılar var
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
07:42
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 09:10:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Peru'da Yeni Geçici Devlet Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.