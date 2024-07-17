Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı

Peru\'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı

Peru'da, başkent Lima'dan Ayacucho şehrine giden bir otobüsün 200 metreden fazla bir uçuruma yuvarlanması sonucunda en az 29 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Peru'nun dağlık yolları son birkaç yılda birçok ölümcül kazaya sahne oldu. Nisan 2021'de ve Şubat 2022'de de benzer otobüs kazaları yaşandı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

17.07.2024 11:34
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Yetkililer, başkent Lima'dan güneydeki Ayacucho şehrine giderken bir otobüsün 200 metreden fazla bir uçuruma yuvarlanması sonucu Peru'da en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkenin İçişleri Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, olayın yerel saatle sabah 05:00 civarında meydana geldiğini ve nedeninin bilinmediğini belirtti.

Yaralıların tümü yakındaki hastanelerde tedavi altına alındı.

Peru'nun dağlık yolları son birkaç yılda birçok ölümcül kazaya sahne oldu.

Nisan 2021'de, Lima'ya yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Áncash bölgesinde meydana gelen bir otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti ve 14 kişi yaralandı.

Şubat 2022'de ise Peru'nun kuzeyindeki Pataz eyaletinde bir otobüs yoldan çıkarak 100 metrelik bir uçuruma yuvarlandı, 20 kişi öldü ve 33 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, Lima, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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