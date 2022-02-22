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Petrol fiyatları Ukrayna Krizi nedeniyle tırmanıyor - Son Dakika

Petrol fiyatları Ukrayna Krizi nedeniyle tırmanıyor

22.02.2022 11:57
Petrol fiyatları Ukrayna Krizi nedeniyle tırmanıyor

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede referans aldığı Brent ham petrolün vadeli işlemleri Salı günü yaklaşık yüzde 3.99 yükselerek varil başına 99.20 dolara kadar çıktı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede referans aldığı Brent ham petrolün vadeli işlemleri Salı günü yaklaşık yüzde 3.99 yükselerek varil başına 99.20 dolara kadar çıktı. Böylece, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Ukrayna'daki iki ayrı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından petrol fiyatları, son 7 yılın zirvesine tırmandı.

ABD Enerji Bilgi Kurumu tarafından açıklanan 2020 verilere göre, Rusya, (ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra) dünyanın üçüncü büyük petrol ve diğer sıvı yakıt üreticisidir. ABD'den sonra ikinci en büyük doğal gaz üreticisi olan Rusya, Avrupa'nın da  başlıca petrol ve doğalgaz sağlayıcısı olarak biliniyor.Rusya 2014 yılından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlara tabidir. Yaptırımlar, Rus hükümetinin Ukrayna ile ilgili eylem ve politikalarına yanıt olarak uygulandı. ABD yaptırımları, esas olarak Rus enerji şirketlerinin ABD sermaye piyasalarına ve derin deniz araştırmalarına ve saha geliştirmeyi destekleyen mal, hizmet ve teknolojiye erişimini etkiliyor.


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Akaryakıt, Türkiye, Ukrayna, Petrol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Petrol fiyatları Ukrayna Krizi nedeniyle tırmanıyor - Son Dakika Dünya


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