Phuket açıklarında tekne alabora oldu

TAYLAND'ın tatil adası Phuket açıklarında 33 turistin bulunduğu tekne alabora oldu.
Tayland'ın Phuket Adası açıklarında 33 Çinli turist ile 5 mürettebatın bulunduğu tekne su almaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra alabora oldu. Tüm yolcu ve mürettebatın kurtarıldığı kazada yaralanan 8 kişinin çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.
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