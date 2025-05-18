Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı - Son Dakika
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Dünya

Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Geçtiğimiz yıl Frankfurt'tan Sevilla'ya gitmek üzere havalanan, kaptan pilotun tuvalete gitmesi ve yardımcı pilotun bayılmasıyla 200 yolcunun 10 dakika boyunca pilotsuz uçuş yaptığı Lufthansa uçağıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Faciadan dönülen olayda yardımcı pilotun nörolojik bir hastalığa bağlı olarak nöbet geçirdiği ve doktor bir yolcunun müdahale ettiği öğrenildi.

18.05.2025 10:10
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Geçtiğimiz yıl Şubat ayından Frankfurt-Sevilla seferini yapan Airbus A321 tipi Lufthansa uçağında facianın eşiğinden dönüldü. Kaptan pilot tuvaletteyken yardımcı pilotun kokpitte bayılmasıyla 200 yolcunun hayatı tehlikeye girdi. Uçağın yaklaşık 10 dakika boyunca pilotsuz uçuş yaptığı olayın detaylar İspanya Sivil Havacılık Kazaları ve Olayları Araştırma Komisyonu (CIAIAC) tarafından yayımlanan raporla ortaya çıktı.

KAPTAN PİLOT TUVALETTEYKEN YARDIMCISI BAYILDI

Uçakta 199 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçuş boyunca her şey yolundayken, kaptan pilot kokpitten ayrılarak tuvalete gitti. Bu sırada kokpitte tek kalan yardımcı pilot aniden bilincini kaybederek bayıldı.

TUVALETTEN DÖNDÜĞÜNDE KAPI AÇILMADI

Business Insider'da yer alan habere göre, kaptan pilot döndüğünde kapının kilitli olduğunu fark etti. Yardımcı pilota ulaşmak için kapı kodunu 5 kez denese de başarılı olamadı. Kabin ekibi interkomdan iletişim kurmayı denedi ancak yanıt alamadı.

KENDİNE GELİNCE KAPIYI AÇTI

Durumun ciddiyetini fark eden kaptan, acil erişim protokolünü devreye soktu. Zamanlayıcı dolmadan önce yardımcı pilot kısa süreliğine kendine gelerek kapıyı açabildi. 38 yaşındaki yardımcı pilotun yüzünün solgun olduğu, terlediği ve bilinçsizse hareket ettiği öğrenildi.

DOKTOR YOLCU MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden kaptan derhal yardım istedi. Kabin ekibi ve yolcu olarak seyahat eden bir doktor, yardımcı pilota ilk müdahaleyi yaptı. Uçak ise rotasından saparak en yakın havalimanı olan Madrid'e yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

NÖROLOJİK BİR RAHATSIZLIK

Yapılan ilk incelemelerde, pilotun ani rahatsızlığının nörolojik bir hastalığa bağlı geliştiği ve bir nöbet geçirdiği belirtildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan yardımcı pilotun şu an iyi olduğu bildirildi.

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Son Dakika Dünya Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turgay uysal:
    yanlış şu nörolojil hastalığı olan bir adama neden pilot belgesi veriyorsun o kurumun ducu insan hayatı bukadar değersiz olmamali 5 0 Yanıtla
  • Oguz Han:
    Gerilim filmine senaryo olarak eklense tutar :D şaka maka geçmiş olsun hepsine. 3 4 0 Yanıtla
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