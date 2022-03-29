Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu - Son Dakika
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Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu

29.03.2022 17:02

Brezilya'da yaşayan Luiz Henrique Coelho de Andrade isimli futbolcunun, pirana dolu nehre düşmesinden 11 saat sonra sadece kemikleri bulunabildi. Futbolcunun, polisler tarafından nehre düşürüldüğü iddiası gündemi meşgul etti.

Brezilya'nın kuzeyindeki Manaus'un Educandos kentinden gelen haber, duyanları kahretti. İddialara göre polis korkusu nedeniyle pirana dolu nehre düşen Luiz Henrique Coelho de Andrade adlı futbolcu, feci şekilde can verdi.

SUYA DÜŞENE KADAR ATEŞ EDİLDİ İDDİASI

Annenin iddialarına göre polis, Luiz'i bir futbol maçından eve dönerken muhtemelen bir suçluyla karıştırdı ve onu Rio Negro nehrine kadar kovaladı. Genç adam suya girene kadar da ateş etmeye başladı.

YÜZME BİLMİYORDU

Yüzme bilmeyen Luiz, suda kalmakta zorlandı. İddialara göre cankurtaran olan bir adam kanoyla onu kurtarmaya geldiğinde, memurlar onlara yardım etmemesini emretti. Ancak bazı basın kuruluşları da, söz konusu polislerin o sırada bir grup şüpheli suçluyu kovaladığını ve Luiz'in yoldan çıkmaya çalışırken suya düştüğünü bildirdi.

Pirana dolu nehre düştü, saatler sonra sadece kemikleri çıkarılabildi

AMAZON NEHRİ'NİN KOLUNDAN ÇIKARILDI

O sırada geçen bir teknedeki insanlar da polisin ateş etme sesinden korktuklarını sözlerine eklediler. Olayın ardından, kayıp futbolcuyu arama çalışmalarına polisler ve itfaiyeciler de katıldı. Cesedi güçlü Amazon Nehri'nin bir kolu olan Rio Negro'dan çıkarıldı.

Pirana dolu nehre düştü, saatler sonra sadece kemikleri çıkarılabildi

İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Polis, gencin ailesine iddiaları üzerine Asayiş Sistemi İçişleri Dairesi'ne şikayette bulunmaları talimatını verdi. Kurbanın yas tutan yakınları Luiz'in suçla bir ilgisi olmadığını söyledi. Şimdi Luiz'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Profesyonel futbolcu olduğu belirtilen genç adamın hangi kulüpte oynadığı henüz açıklanmadı.

Pirana dolu nehre düştü, saatler sonra sadece kemikleri çıkarılabildi
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Son Dakika Dünya Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu - Son Dakika
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