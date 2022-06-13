Pirlo: VavaCars Fatih Karagümrük'ün 'Baba' filmi göndermesi İtalya'da tepki çekti - Son Dakika
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BBC

Pirlo: VavaCars Fatih Karagümrük'ün 'Baba' filmi göndermesi İtalya'da tepki çekti

13.06.2022 14:05
Pirlo: VavaCars Fatih Karagümrük'ün 'Baba' filmi göndermesi İtalya'da tepki çekti

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'yu getirdiğini duyurma şekli İtalya'da tepkilere neden oldu.

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'yu getirdiğini duyurma şekli, İtalya'da tepkilere neden oldu. Ağırlıkla sosyal medya kullanıcıları, kulübün resmi hesabından transferi duyurduğu mesajda, Pirlo'nun mafya ile bağdaştırılmasını eleştirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Andrea Pirlo Karagümrük'te. Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini bir yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı" dedi.

Kulüp bu açıklamanın ardından Twitter'dan bir mesajla Pirlo'ya İtalyanca olarak "Hoş geldin" diye seslendi.

Ancak bu mesajda kullanılan görsel, mafyayı konu alan "Baba" (The Godfather) filminin afişine benzerliği nedeniyle polemiklere yol açtı.

Sosyal medyada, "Dünya çapında ve mutlak bir şampiyonu, Baba posteriyle, yani İtalya=mafya mesajıyla sunmak tam anlamıyla skandal!"; "Peki ya biz bir Türk'ü kebapla yan yana koysak ne düşünürdünüz? Üstelik kebap yapmak mafya olmaktan çok daha şerefli" gibi mesajlar geldi.

Bazı yorumcular bunu "ırkçılık" örneği olarak tanımladı. Facebook'taki bir yorumcu da "Beni böyle sunsalar çoktan istifa etmiştim" dedi.

'Don Vito Corleone olarak gösterildi'

Sosyal medyadaki tepkiler basına da yansıdı. La Repubblica gazetesi, Andrea Pirlo'nun Karagümrük'e transferini bu unsuru öne çıkararak değerlendirdi. Gazete, "Pirlo: Ne 'karşılama' ama. Türkiye'de 'Baba' gibi sunuldu" başlığını kullandı.

La Repubblica, "Teknik direktör, sosyal medya görüntüsünde Don Vito Corleone olarak gösterildi. Fatih Karagümrük'ün sosyal medya kanalında 'Baba' posterindeki kişi Andrea Pirlo'nun ta kendisi. Türk kulüp yeni teknik direktörünü, İtalyanlar hakkındaki en basmakalıp önyargılardan birine başvurarak, tatsız biçimde tanıttı" diye yazdı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi de haberi, "Andrea Pirlo, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü. Türk kulüp bunu, Pirlo'yu Don Vito Corleone'e benzeterek duyurdu: Twitter'da İtalyanlar öfkeli" başlığıyla verdi.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Pirlo: VavaCars Fatih Karagümrük'ün 'Baba' filmi göndermesi İtalya'da tepki çekti - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Pirlo: VavaCars Fatih Karagümrük'ün 'Baba' filmi göndermesi İtalya'da tepki çekti - Son Dakika
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