PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

PKK elebaşından Türkiye\'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
29.01.2026 07:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'de köşeye sıkışması ve ABD desteğini kaybetmesi PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'yu da küplere bindirdi. Türkiye'ye yönelik küstah bir tehditte bulunan elebaşı Karasu "Metropollerde 7 milyon Kürt var. Bu toplumsal bir gerçeklik. Türkiye gelecekte bu yaptıklarına pişman olacak" dedi.

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında kontrolü sağlamaya yönelik hamlelerinin ardından PKK/YPG/SDG yapısı sahada büyük ölçüde alan kaybederken, örgüt yönetiminden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.

ABD DESTEĞİNİ DE KAYBETTİLER

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan ve Suriye'ye entegre olmayan PKK/YPG/SDG unsurlarının işgalinde bulunan Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısını askeri alan ilan etmişti. 13 Ocak'ta yapılan uyarının ardından bölgeye yönelik askeri operasyonlar başlatılmıştı. Operasyonlar sonrasında örgütün ABD desteğini de kaybettiği, Fırat'ın doğusu dahil kontrol ettiği geniş alanlardan çekilmek zorunda kaldığı ve ateşkes masasına oturduğu belirtildi.

ELEBAŞINDAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİT

Yaşanan gelişmelerin ardından PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün yayın organına açıklamalarda bulundu. Karasu, Suriye ordusunun yürüttüğü harekâttan Türkiye'yi sorumlu tuttu ve açık tehdit içeren ifadeler kullandı.

"BU YAPTIKLARINIZA PİŞMAN OLACAKSINIZ"

Karasu, "Metropollerde 6-7 milyon Kürt var. Böyle bir toplumsal gerçeklik var" sözleriyle büyükşehirleri hedef alan mesajlar verirken, "Türkiye gelecekte bu yaptıklarına pişman olacak. Türk devleti bu savaşın içinde. Planlamasında da var, yönetilmesinde de var. Bu politika ileride Türkiye'ye çok pahalıya mal olur" ifadelerini kullandı.

Mustafa Karasu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Karasu, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız - Son Dakika

Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
07:26
Vekilin yaptığına bakın Yasa tasarısını alarak binadan kaçtı
Vekilin yaptığına bakın! Yasa tasarısını alarak binadan kaçtı
07:18
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
06:52
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
06:11
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail’e sığındı Gündem yaratacak İran çağrısı
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı
02:26
Kolombiya’da uçak düştü, kurtulan yok
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 08:27:42. #7.11#
SON DAKİKA: PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.