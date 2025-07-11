Türkiye için tarihi gün! PKK'nin silah bırakacağı yer ve saat belli oldu - Son Dakika
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Türkiye için tarihi gün! PKK'nin silah bırakacağı yer ve saat belli oldu

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Türkiye için tarihi gün! PKK\'nin silah bırakacağı yer ve saat belli oldu
11.07.2025 08:08
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Türkiye için tarihi gün! PKK\'nin silah bırakacağı yer ve saat belli oldu
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Terörsüz Türkiye sürecinde bugün en kritik adım atılıyor. 41 yıldır Türkiye'nin en büyük sorunu olan PKK, silah bırakıyor. 3-4 ayda tamamlanacak süreç MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Sır gibi gizli tutulan silah bırakma töreninin Irak'ın Süleymaniye kentinin Dukan bölgesinde yapılacağı ve törenin saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Ahlat- Malazgirt'te yaptığı konuşmada 'İç cephe' vurgusuyla başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin örgütün tasfiyesine yönelik önemli konuşması ile devam eden, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılması ve örgütün feshine yönelik çağrısından sonra yeni bir evreye geçen Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik eşik bugün aşılacak.

41 senedir Türkiye'nin başına bela olan PKK terör örgütü bugün silah bırakmaya başlayacak. İlk etapta 30 kişilik bir grubun silah bırakacağı tören İran'ın Süleymaniye kentinin Raperin ilçesinde yapılacak.

TÖRENİN YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Silah bırakma töreninin saat 10.00'da başlayacağı ifade edilirken sır gibi saklanan konumla ilgili de ipuçları gelmeye başladı. 30 kişilik bir grubun silah bırakacağı tören İran'ın Süleymaniye kentinin Raperin ilçesinde yapılacak. NTV'den Osman Terkan, "Basın mensupları sabahın erken saatlerinde Dukan bölgesine çağırıldı. Dukan Kandil'in eteklerinde yer alan bir yerleşim yeri. Ama güvenlik gerekçesiyle tüm gazeteciler bölgeye alınmayacak. Ayrıca gazetecilere canlı yayın yapmamaları konusunda bir uyarı yapıldı." bilgisini paylaştı.

SÜRECİ MİT VE TSK TAKİP EDECEK

PKK, bu törenden sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Örgüt üyeleri gruplar hâlinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip, kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın 'göstermelik' olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

KAMPLAR DAĞITILACAK

Silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütün lojistik merkezi olarak kullandığı depolar da imha edilecek. Süreç ilerledikçe kamplar da boşaltılacak. Suça karışmamış olanlar isterlerse Türkiye rahatlıkla dönebilecek. Bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmayacak.


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Son Dakika Dünya Türkiye için tarihi gün! PKK'nin silah bırakacağı yer ve saat belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Necdet Kır:
    keşke bıraksa ama diğer kollarıyla yola devam eder bu kansızlar 76 17 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    teröristle anlaşma olmaz terörist yok edilir,şimdi daha da silahlanıp güçlenecekler önceki çözüm süreçlerinde olduğu gibi 64 19 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    apo yu ne zaman salıyoruz 46 25 Yanıtla
  • Murat Avci:
    vay anasını teröristler bile törenle silah bırakıyor. Ne adaletli yer olduk.. 57 11 Yanıtla
  • fikret :
    Boş İşler.. 40 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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