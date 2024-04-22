PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı - Son Dakika
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PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgal ettiği Tel Temir beldesinden 15 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

22.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:25
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Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgal ettiği Tel Temir beldesinden 15 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

KAÇIRILAN ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE İLETİŞİMİ KESİLİYOR

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, Haseke'nin Tel Temir ilçesinden 15 yaşındaki C.D'nin, PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi. Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde yıl başından bu yana silahlı kadrosuna katmak için 20'den fazla çocuk kaçırmıştı.

ÖRGÜT 2022'DEN BERİ YÜZLERCE ÇOCUK KAÇIRDI

Birleşmiş Milletler (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı - Son Dakika

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