Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu Başladı

POLONYA'da, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandıklar açılırken, oy verme işlemi saat 21.00'e kadar sürecek.

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimin ikinci turunda, yaklaşık 30 milyon kayıtlı seçmen için oy verme süreci başladı. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek.

Seçimin ikinci turunda, ilk turda en çok oy alan Sivil Koalisyon'un (KO) adayı ve Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PİS) adayı Karol Nawrocki yarışacak. İlk turda Trzaskowski yüzde 31,4 oy alırken, Nawrocki ise yüzde 29,5 oy almıştı.

Her iki aday, oy verme işlemlerinden ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Trzaskowski, eşi ile sandığa oy attığı anın görselini paylaşarak, "Biz oyumuzu kullandık, ya siz? Sandıklar saat 21.00'e kadar açık" ifadelerini kullandı.

Nawrocki de oy verme işlemin ardından sandık başında aile üyeleri ile olan görselini 'Yaşasın Polonya' notuyla paylaştı.