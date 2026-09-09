Polonya\'da yolcu treni kamyonla çarpıştı, Bir kişi öldü

POLONYA'nın orta kesimindeki Mazowieckie bölgesinde yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu trenin hemzemin geçitte kamyonla çarpışıp raydan çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Polonya basınında yer alan haberlere göre kaza, Mazowieckie bölgesindeki Sokolniki Suche köyünde yerel saatle 11.25 sıralarında meydana geldi. Lublin kentinden Szczecin'e giden ve içerisinde yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu yolcu treni, hemzemin geçide giren bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trenin bir kısmı raydan çıktı.

Bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri, kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Mazowieckie itfaiye teşkilatına dayandırılan haberlerde, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ağır yaralanan kişilerin tren makinisti, kamyon sürücüsü ve 2 yolcu olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle Wolanow ile Przysucha arasındaki tren seferleri askıya alınırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.