Polonya'nın başkenti Varşova'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısındaki Kültür Bakanlığı binası önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Alevler içindeki adama ilk müdahaleyi Devlet Koruma Servisi (SOP) görevlileri yaptı. Hastaneye kaldırılan kişinin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Polonya'nın Varşova kentinde 25 Kasım Çarşamba akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir erkek Krakowskie Przedmiescie Caddesi üzerinde kendini ateşe verdi. Olay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısında yer alan Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı binasının önünde gerçekleşti.

İLK MÜDAHALEYİ KORUMA GÖREVLİLERİ YAPTI

Durumu fark eden Devlet Koruma Servisi (SOP) görevlileri, alevler içindeki kişiye müdahale ederek ilk yardımda bulundu. Görevliler ayrıca itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi; bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Polis yetkilileri, saat 17.00'den sonra gelen ihbar üzerine ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini ve yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Polonya Basın Ajansı PAP'ın aktardığı bilgilere göre kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın nedeni, kişinin kimliği ve sağlık durumuna ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor