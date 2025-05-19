Portekiz'de Erken Seçim: Demokratik İttifak Kazandı, Ama Çoğunluğu Sağlayamadı - Son Dakika
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Portekiz'de Erken Seçim: Demokratik İttifak Kazandı, Ama Çoğunluğu Sağlayamadı

Portekiz'de merkez sağ Demokratik İttifak, erken seçimleri kazanmasına rağmen tek başına iktidar olamadı.

19.05.2025 15:35
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(ANKARA) - Portekiz'de üç yılda üçüncü kez yapılan erken genel seçimleri, merkez sağ çizgideki Demokratik İttifak kazanmasına rağmen tek başına iktidar için yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

Portekiz erken genel seçimler için dün sandık başına gitti. Seçimlerde Merkez sağ Demokratik İttifak (AD) yüzde 32,1 oy oranıyla mecliste 89 sandalye kazanarak birinci parti oldu ancak çoğunluğu sağlayamadı. Aşırı sağcı Chega Partisi ise oylarını büyük oranda artırarak yüzde 22,6 oy oranıyla 58 sandalyeye ulaştı. Sosyalistler 78 sandalyeden 58'e düşerek ağır kayıp yaşarken, parti lideri Pedro Nuno Santos istifa ettiğini açıkladı.

Sosyalistlerin ilk kez aşırı sağcı Chega partisiyle başa baş sonuç alması dikkat çekti. Yurt dışı oylarının sayımının ardından Chega'nın Sosyalist Parti'yi geçmesi ihtimali de bulunuyor.

Kazanan ittifakın lideri ve Başbakan Luís Montenegro, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada "yatırımı teşvik edeceği, refah ve sosyal adaleti garanti altına alacağı" vaadinde bulundu. Başbakan Montenegro, Chega ile işbirliği yapmayacağını belirterek, azınlık hükümeti kuracağını söyledi. Montenegro yolsuzluk iddialarına karşı kendisini savunan "siyasi ailesine" teşekkür etti.

Söz konusu iddialar hükümetin güvenoyu kaybetmesine ve erken seçimin ilan edilmesine yol açmıştı.

Chega lideri André Ventura ise sonuçların "tarihi" nitelikte olduğunu söyledi ve Portekiz'de iki partili sistemin sona erdiğini ifade etti. Seçim kampanyasını göç ve yolsuzluk karşıtlığı üzerine kuran Ventura'nın yükselişinde, önceki başbakanları istifaya götüren yolsuzluk skandallarının da etkisi olduğu yönünde güçlü bir kanaat bulunuyor.

Sosyalist Parti lideri Santos ise veda konuşmasında, Montenegro'nun başbakanlık için uygun bir isim olmadığını belirterek, Sosyalist Parti'ye bu konunun üstünün örtülmemesi çağrısında bulundu.

Montenegro'nun daha önce kurduğu ve şu anda ailesine ait olan Spinumviva adlı danışmanlık şirketinin, devletle iş yapan bir kumarhane işletmecisinden aylık 4 bin 500 avro ödeme aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum, çıkar çatışması tartışmalarını gündeme getirdi. Muhalefet partileri, özellikle Chega ve Komünist Parti, hükümete karşı güvensizlik oyu verdi. Montenegro'nun talebiyle 11 Mart'ta yapılan güven oylamasında hükümet yeterli desteği alamadı ve düştü.

Bu gelişmeler, Portekiz'de son üç yılda yapılan üçüncü erken seçimin yolunu açtı.

Kaynak: ANKA

Portekiz, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Portekiz'de Erken Seçim: Demokratik İttifak Kazandı, Ama Çoğunluğu Sağlayamadı - Son Dakika

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