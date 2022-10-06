Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege bölgesinde devam eden sorunlar, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin yemeğine de taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemekte gerçekleştirdiği konuşmadan rahatsızlık duyan Miçotakis'in izin alarak bir kez daha kürsüye çıktığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEYEFENDİ ÇOK RAHATSIZ OLMUŞ

Toplantının ardından bir basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayla ilgili "Bu akşam yemekte konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir; kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum, herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Olması gereken yerde değiller. Hala bunları biliyorsunuz, bütün politikaları yalan üzerine kuruludur" dedi.

"HEP YALAN, DÜRÜSTLÜK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep yalan, dürüstlük yok. Hadi bir araya gelelim dediğinizde, kıyıdaş ülkelerle filan, buna da yanaşmazlar. Ama Türkiye'den kendileri daha ön adım atmayı filan bekliyorlar. Araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Bugün birçok ülke onlarla münasebetleri konusunda bizden adım atmayı beklediler. Aynı şekilde Güney Kıbrıs, 'Konuşalım bir araya gelelim' dedi. 'Şimdi konuşuyoruz işte ayakta. Ama sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor' dedim. 'Yok, izin almam' dedi. 'Bugüne kadar böyle geldi bu iş, izin almadan konuşamazsınız' dedim. 'Benim iki ayım kaldı bu işi konuşalım' diye laflar etti. Muhataplarınız belli, bu görüşmeleri yapabilirsiniz, bizim de şu an itibariyle Yunanistan'la görüşeceğimiz herhangi bir şey yok, zamana bırakmak suretiyle, zaman içerisinde temenni ederiz ki bir konuşma fırsatını yakalarız."