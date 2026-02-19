Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu
19.02.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar, Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı değerlendirmede, İngiltere'de Kral 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında gözaltına alınması hakkında konuştu. Acar, suçlamaların kapsamı, gözaltı süresi ve saray çevresindeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

İngiltere gündemi, Epstein soruşturması kapsamında kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan eski Prens Andrew ile sarsıldı. Haberler.com ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Bilal Acar, soruşturmanın seyri ve kamuoyundaki yansımalarını aktardı.

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, Epstein soruşturması kapsamında kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı. Belgelerin ortaya çıkmasının ardından suçlamaları reddeden Prens Andrew Norfolk'ta gözaltında tutulurken, çok sayıda adreste aramaların devam ettiğini belirten emniyet yetkilileri aktif soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptı.

"ANDREW, KAMU GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK VE CİNSEL İSTİSMAR ŞEBEKESİNE DAHİL OLMAKLA SUÇLANIYOR"

Soruşturmanın merkezinde son derece ağır iddialar bulunduğunu vurgulayan Bilal Acar, "Andrew, kamu görevini kötüye kullanmak ve cinsel istismar şebekesine dahil olmakla suçlanıyor" dedi. Acar, bu suçlamaların yalnızca bireysel bir dava olarak değil, devlet kurumları ve kraliyet ailesinin geçmişteki tutumları açısından da mercek altına alındığını belirtti. İddiaların, Epstein dosyası kapsamında daha geniş bir ağın araştırıldığını gösterdiğini aktardı.

"ESKİ PRENS ANDREW, 96 SAATE KADAR GÖZALTINDA TUTULABİLİR"

Gözaltı sürecine ilişkin hukuki çerçeveyi de değerlendiren Acar, "Eski Prens Andrew, 96 saate kadar gözaltında tutulabilir" ifadelerini kullandı. Bu sürenin soruşturmanın derinliği açısından kritik olduğuna dikkat çeken Acar, İngiliz kamuoyunun süreci yakından izlediğini, ancak resmi makamlar dışında henüz kapsamlı bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

"BUCKINGHAM SARAYI ÖNÜNDE MONARŞİ KARŞITI GRUPLARIN EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

İngiliz medyasındaki sessizliğe dikkat çeken Bilal Acar, "İngiliz medyasında polisin ve kralın yaptığı açıklama dışında detay yok" dedi. Öte yandan toplumsal tepkilerin giderek arttığını vurgulayan Acar, "Buckingham Sarayı önünde monarşi karşıtı grupların eylem hazırlığı yaptığını biliyoruz" sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı. Acar ayrıca, "Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu" diyerek, yaşanan gelişmelerin monarşiye duyulan güveni ciddi biçimde sarstığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Epstein belgelerinde yer alan bazı fotoğraflar, Andrew Mountbatten Windsor'un bir kadınla birlikte yer aldığı görüntüler nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Yayımlanan fotoğraflardan birinde Windsor'un yerde sırtüstü yatan bir kadının üzerinde eğilmiş halde bulunduğu görülüyor. Üç kareden oluşan görüntülerde Windsor'un bir fotoğrafta doğrudan kameraya baktığı, başka bir karede ise elini kadının karnına koyduğu dikkat çekiyor.

Jeffrey Epstein, Bilal Acar, İngiltere, Ünlüler, Londra, Saray, Prens, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu - Son Dakika

Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:02:26. #7.11#
SON DAKİKA: Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Son 2 yılda kraliyet ailesine karşı güven sorunu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.