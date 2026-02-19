Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
19.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de gözaltına alınan eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı soruşturmaları kapsamında en çok gündeme gelen üst düzey isimlerden biriydi. 2024 yılında intihar eden Epstein mağduru Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürmüştü.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle İngiltere'de gözaltına alındı.

EN ÇOK GÜNDEME GELEN İSİMLERDEN BİRİ

Eski Prens Andrew'in gözaltına alınması dünyada şok etkisi yaratırken, Epstein dosyasında çıkan detaylar kararın çok da yanlış olmadığını gözler önüne seriyor. Prens Andrew'un adı, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı soruşturmaları kapsamında en çok gündeme gelen üst düzey isimlerden biri oldu. Kamuoyuna yansıyan bilgiler özetle şu başlıklarda toplanıyor:

EPSTEIN İLE YAKINLIĞI

Prens Andrew, 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında Jeffrey Epstein ile sosyal çevre üzerinden tanıştı. Epstein'ın New York'taki evi, özel adası (Little St. James) ve çeşitli davetlerinde bulunduğuna dair fotoğraflar ve uçuş kayıtları basına yansıdı. Epstein 2008'de fuhuş suçundan mahkûm olduktan sonra Andrew'un onunla temasını sürdürmesi İngiltere'de ciddi eleştirilere yol açtı. 2010 yılında Epstein'ın New York'taki evinde görüntülenmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

Prens Andrew'in geçmişi hayli karanlık! 17 yaşındayken istismar etmiş

VIRGINIA GIUFFRE İDDİASI

Epstein dosyasında Andrew'u doğrudan hedef alan en önemli iddia, geçen yıl intihar eden Virginia Giuffre'den geldi. Giuffre, 17 yaşındayken Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü. Andrew iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak Giuffre, 2021 yılında ABD'de Andrew'a karşı sivil dava açtı.

Prens Andrew'in geçmişi hayli karanlık! 17 yaşındayken istismar etmiş

BBC RÖPORTAJI VE KRİZ

Prens Andrew'un 2019'da BBC'ye verdiği "Newsnight" röportajı krizi daha da büyüttü. Röportajda Epstein'la ilişkisini "yanlış bir değerlendirme" olarak nitelendirdi ancak pişmanlık tonunun zayıf bulunması ve bazı açıklamalarının kamuoyunu ikna etmemesi büyük tepki çekti. Röportaj sonrası Andrew, kraliyet görevlerinden çekildi.

Prens Andrew'in geçmişi hayli karanlık! 17 yaşındayken istismar etmiş

TAZMİNATLA SONUÇLANAN DAVA

2022 yılında Prens Andrew ile Virginia Giuffre arasındaki dava mahkeme dışı uzlaşmayla sonuçlandı. Taraflar anlaşma şartlarını açıklamadı ancak Andrew'un önemli bir tazminat ödediği bildirildi. Bu uzlaşma, Andrew'un suçunu kabul ettiği anlamına gelmiyor; ancak kamuoyunda ciddi itibar kaybına yol açtı.

Jeffrey Epstein, İngiltere, Virginia, Prens, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı - Son Dakika

Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi
Bakıcısıyla gizlice evlenen 102 yaşındaki milyoner babalarını hastaneden kaçırdılar Bakıcısıyla gizlice evlenen 102 yaşındaki milyoner babalarını hastaneden kaçırdılar

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:48
Vedat Muriqi destan yazıyor
Vedat Muriqi destan yazıyor
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:57
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
13:17
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:41:23. #7.11#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.