Prens Andrew, Nebahat İşbilen ve Selman Türk: York Dükü'nün adı neden Londra'da görülen davada geçiyor? - Son Dakika
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BBC

Prens Andrew, Nebahat İşbilen ve Selman Türk: York Dükü'nün adı neden Londra'da görülen davada geçiyor?

04.04.2022 16:49
Prens Andrew, Nebahat İşbilen ve Selman Türk: York Dükü'nün adı neden Londra'da görülen davada geçiyor?

Nebahat İşbilen'in 38 milyon sterlin dolandırıldığı iddiasıyla danışmanı Selman Türk'e açtığı davada York Dükü ve Düşesi'nin de adı geçiyor.

Bir Türk milyonerin 38 milyon sterlin dolandırıldığı iddiasıyla danışmanına açtığı davada York Dükü ve Düşesi'nin de adı geçiyor.

Londra'da Yüksek Mahkeme'de görülen davada Nebahat İşbilen tarafından Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'a "yüklü miktarlarda" ödeme yapıldı.

Prens Andrew'un İşbilen'e 750 bin sterlini geri ödediği anlaşılıyor.

İddia, Türk milyoner Nebahat İşbilen'in, danışmanı Selman Türk tarafından 38 milyon dolandırıldığı iddiasıyla açtığı bir davada ortaya atıldı.

Londra'da Yüksek Mahkeme'de görülen davada, Prens Andrew ve Sarah Ferguson'a İşbilen'in İngiliz pasaportu almasına yardımcı olmaları için Selman Türk tarafından "yüklü miktarda" ödemeler yapıldığı iddia edildi.

Prens Andrew'un İşbilen'e 750 bin sterlini geri ödediği belirtiliyor.

İşbilen'in danışmanı Selman Türk iddiaları reddediyor.

77 yaşındaki Nebahat İşbilen, Selman Türk'ün varlıklarını zimmetine geçirdiğini öne sürüyor.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, soruşturulan harcamalar ve yatırımlar arasında Prens Andrew ve eski eşine yapılan ödemeler de var.

Bu belgelere göre, İşbilen, Selman Türk'ün kendisine Prens Andrew'a "hediye" olarak 750 bin sterlin ödeme yapmasını tavsiye etti.

İşbilen, bu ödeme karşılığında kendisine pasaport alması konusunda yardımcı olunacağına inandığını söyledi.

Para 2019'da ödendi

Söz konusu para Prens'e 15 Kasım 2019'da gönderildi.

İşbilen'in avukatları "İşbilen'in pasaportuna yardımcı olması (ya da başka amaçla) York Dükü'ne ödeme yapması gerektiği iddiası doğru değildi" dedi.

Prens Andrew'un avukatları, devam eden dava konusunda yorum yapmadı. Ancak Prens'in İşbilen'le Türk'ün planından haberi olmadığı ve parayı geri ödediği belirtiliyor.

Prens Andrew'a ödeme yapıldığı, mahkemenin Selman Türk'ün hesap hareketlerinin incelenmesine izin vermesinden sonra ortaya çıktı. Avukatları, Türk'ün İşbilen'in paralarını nerelere yatırdığını bulmaya çalışıyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre Türk, İşbilen'in paralarının bir kısmının masraflar ve başarısız yatırımlara gittiğini söyledi. Ama paranın önemli bir kısmının nereye harcandığının açıklanamadığı söyleniyor.

Davada, İşbilen'in kocasının tutuklanmasından sonra Türkiye'deki mal varlığını ülke dışına çıkarmak istediği ve yardım almak için Türk'e güvendiği belirtildi.

Nebahat İşbilen'in avukatı Jonathan Tickner, müvekkilinin ağır bir dolandırıcılık mağduru olduğunu söyledi.

Selman Türk'ün Prens Andrew'un başkanı olduğu "Pitch at the Palace" adlı iş girişiminden ödül aldığı belirtiliyor.

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Son Dakika Dünya Prens Andrew, Nebahat İşbilen ve Selman Türk: York Dükü'nün adı neden Londra'da görülen davada geçiyor? - Son Dakika

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