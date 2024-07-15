Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı

Prens William\'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı

Prens William ve oğlu Prens George, İngiltere-İspanya Euro 2024 final maçını izlerken ilginç bir olay yaşadı. Maç sırasında bir kadın, Prens'e yaklaşıp konuşmak istedi. Rahatsız olan William, 'sosis' diye mırıldandı, ki bu İngiliz kültüründe hafif bir hakaret olarak kullanılan bir deyimdir. Turnuva boyunca İngiltere takımının büyük destekçisi olan Prens, normalde resmi etkinliklerde kontrollü davranırken, bu kez kalabalıkla birlikte coşkulu tezahüratlar yaptı ve sevinç gösterilerinde bulundu.

15.07.2024 16:27
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Prens William, oğlu Prens George ile birlikte İngiltere-İspanya Euro 2024 final maçını izlerken ilginç bir olay yaşadı. Bir dudak okuma uzmanı, Prens'in gergin bir anında kullandığı ilginç bir İngiliz deyimini ortaya çıkardı.

Maç sırasında kimliği belirsiz bir kadın Prens'e yaklaşıp konuşmak istedi. William bu durumdan rahatsız oldu ve oturduğunda dişlerinin arasından "sosis" diye mırıldandı. Bu, İngiliz kültüründe hafif bir hakaret olarak kullanılan bir deyimdir.

William, turnuva boyunca İngiltere takımının büyük destekçisiydi. Çeyrek final maçını izlemek için Düsseldorf'a kadar gitti ve taraftarlarla birlikte coşkuyla tezahürat yaptı. Özellikle İngiltere'nin penaltılarla kazandığı maçta, alışılmadık şekilde duygusal tepkiler verdi.

Beden dili uzmanı Darren Stanton, William'ın her zamankinden daha rahat ve duygusal göründüğünü belirtti. Prens, normalde resmi etkinliklerde kontrollü davranırken, bu kez kalabalıkla birlikte tezahürat yapıp sevinç gösterilerinde bulundu.

Kral Charles da İngiltere takımına esprili bir mesaj gönderdi. Takımı tebrik ederken, "Son dakika golleri veya penaltı dramı olmadan kazanırsanız, ulusun kalp atışları rahatlar" diyerek şakacı bir dilde destek verdi.

Bu olaylar, Kraliyet ailesinin futbola olan ilgisini ve halkla olan yakınlığını gösterdi.

Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • oktay sayar: İspanya maç ,sonunda ,İngiltere'ye sosis yaptı 15 0 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: yıllardır bu haberi arıyordum o kadar önemli bir haberki 3 0 Yanıtla

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