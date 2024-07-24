Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı - Son Dakika
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Dünya

Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı

Prens William\'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı

Prens William, 2023-2024 mali yılında Galler Dükalığı'ndan 30 milyon dolar gelir elde etti. Babası Kral olunca miras aldığı bu mülk, ailesinin resmi ve özel faaliyetlerini karşılıyor. William, Galler Dükü unvanını ve yeni görevler üstlendi. Dükalık sürdürülebilir şekilde yönetiliyor ve William gelir fazlası üzerinden vergi ödüyor.

24.07.2024 16:33
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Prens William, 2023-2024 mali yılında Galler Dükalığı mülkünden 30 milyon dolar gelir elde etti. 42 yaşındaki William, bu geliri Eylül 2022'de babası Kral III. Charles'ın tahta çıkmasıyla miras aldığı Galler Dükalığı'ndan sağladı.

William, mülkle birlikte Galler Dükü unvanını da aldı ve çeşitli yeni görevler üstlendi. Bunlar arasında İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) hamiliği, Galler Muhafızları Yardım Kurumu ve Kraliyet Cornwall Tarım Derneği üzerinde yetki, Victoria Haçı ve George Haçı Derneği'nin başkanlığı bulunuyor.

Galler Dükalığı, William, Kate Middleton ve üç çocuklarının resmi, hayır işleri ve özel faaliyetlerini karşılayan özel bir mülktür. 1 milyar dolardan fazla değere sahip olan bu mülk, 1337 yılında kuruldu ve Birleşik Krallık genelinde 530 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır.

Dükalık, sürdürülebilir ve yerel toplum için değer taşıyan bir şekilde yönetilmektedir. William, gelir fazlası üzerinden gönüllü olarak gelir vergisi ödemektedir.

2023-2024 yılı, William ve ailesinin mülkün tam gelirini gördüğü ilk yıl oldu. Geçen yıl Dükalık 29 milyon dolar kazanmıştı, ancak William bunun sadece bir kısmını almıştı. Bu yıl ise William 30 milyon dolarlık gelirin tamamından yararlandı.

Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı

Birleşik Krallık, Kraliyet Sarayı, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Salih Akinci: Nerede bizim krallığa karşı olan Avrupa demokrasisi hayranları. Yorumlarda göremiyorum. 21 2 Yanıtla
  • Enver Atabey: Türkiye de olsa bu şekilde ortalık karışırdı 19 3 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Ne iş yapar bu arkadaş . 7 0 Yanıtla
    Murat Ceylan: geleni gideni 2 0
  • Ahmet Duran CELIK: Sen git kralın gelsin 5 1 Yanıtla
  • atakan şimşek: padişahlığa laf edenler 2024 de hala krallık la yönetiliyor 1 0 Yanıtla

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