Prens William, Londra sokaklarında evsizlere yardım için dergi sattı - Son Dakika
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BBC

Prens William, Londra sokaklarında evsizlere yardım için dergi sattı

09.06.2022 22:13
Prens William, Londra sokaklarında evsizlere yardım için dergi sattı

Prens William bugün Londra'nın merkezinde, evsizlere yardım amaçlı Big Issue dergisi satarken görüntülendi.

Bugün Londra'nın merkezi Westminster'a yolu düşenler evsizlere yardım amaçlı çıkarılan Big Issue dergisini satan Prens William'ın yanından habersizce geçmiş olabilir.

Dergi Londra'nın her yerinde "evsizler, uzun dönem işsiz kalanlar ve borçlarını ödemek için paraya ihtiyaç duyanlar" tarafından satılıyor. Satışı gerçekleştirenlere 3 sterlin karşılığında satılmak üzere beş ücretsiz dergi veriliyor.

Richard Hannant, Big Issue satanların giydiği yeleğin içinde Prens William'ı gördüğünde uzaktan fotoğrafını çekti. Ardından Prens William, yanına gelerek Hannant ile sohbet etti.

Bath şehrinde yaşayan ancak Londra'da çalışan 47 yaşındaki Hannant, Prens'in "muhteşem biri ve arkadaş canlısı" olduğunu söyledi.

Hannant, en çok da Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı dolayısıyla geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Platin Jübile etkinliklerinden yalnızca birkaç gün sonra Prens'in sokaklarda Big Issue'nün satılmasına yardım etmesine şaşırdığını ifade ediyor.

Hannant'ın akrabası emekli polis Matthew Gardner da aynısını vurguladı.

Sosyal medyada Prens ve Hannant'ın fotoğrafını paylaşan Gardner, "Arka planda sessizce çalışan, en çok ihtiyacı olanlara yardım eden, alçakgönüllü, gelecekteki kralımızla özel bir an yaşamak ne büyük bir onur" yazdı.

Görenler fotoğraf çektirip sohbet etti

Jübile etkinlikleri için Londra'ya gelen Litvanyalı turistler Vitalijus ve Laura Zuikauskas da Prens'le karşılaştı ve fotoğraf çektirdi.

"Dergi aldık ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdik" diyen Vitalijus, "O'na şans diledik ve el sıkıştık. Kraliyet ailesinin sıradan insanlara ilgi göstermesi bizi çok heyecanlandırdı" sözlerini ekledi. Gelecekteki kralın "sıcak bir kişiliğinin" olduğunu ve onunla tanıştıkları için gerçekten mutlu olduklarını ifade etti.

Başka bir sosyal medya paylaşımı ise taksi sürücüsü Neil Kramer tarafından yapıldı. Fotoğrafta Prens William başka bir Big Issue satıcısıyla poz veriyordu.

Kramer, Westminster bölgesinde taksisini şarj ettiği sırada bir Big Issue satıcısının yanına gelerek kendini Prens William olarak tanıttığını ve dergi almak isteyip istemediğini sorduğunu söylüyor.

Kim olduğunu görünce çok şaşıran Kramer tabii ki bir dergi satın aldı. Prens William ardından yanındaki diğer Big Issue satıcısını tanıttı ve üçü yaklaşık 15 dakika sohbet etti.

Cambridge Dükü Prens William'ın, genelde annesi Prenses Diana'dan ilham alarak eşiyle birlikte hayır kurumlarıyla yakından ilgilendiği biliniyor.

William, 2014 yılında koruyucusu olduğu, evsizlere yardım eden hayır kurumu Centrepoint'i; 2018 yılında ise evsizler için kurulan Passage isimli merkezi ziyaret etmişti.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Prens William, Londra sokaklarında evsizlere yardım için dergi sattı - Son Dakika

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