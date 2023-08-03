Prenses Diana ve Dodi Fayed'in kullandığı Cujo Akdeniz'de battı

Fransa'nın güneyindeki son yaz tatilinde Prenses Diana'nın mısırlı sevgilisi işadamı sevgilisi Dodi Fayed ile kullandıklarıyat Cujo, Fransız Rivierası'nda Beaulieu-sur-Mer açıklarında belirlenemeyen bir nesneye çarparak Akdeniz'in dibine battı. Kazada yedi kişi kurtarıldı, ancak yat şimdi yaklaşık 2500 metre (8200 fit) derinlikte.

Cujo'nun kaptanı, yatın bir sızıntı nedeniyle batmaya başladığını bildirerek acil yardım çağrısı yaptı. Ancak, kurtarma ekipleri bile yatı kurtarmakta başarısız oldu. Yat sahibi ve diğer yolcular, kurtarma botlarına alınarak yaralanmadan kurtarıldılar.

Cujo'nun adı, 1997 yılında dönemin sahibi olan Dodi Al-Fayed'ın Prenses Diana ile yaşadığı ilişki nedeniyle medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak sonraki yıllarda yatın durumu kötüleşti ve 1999 yılında görev dışı kaldı. Daha sonra yeni sahipleri tarafından restore edilmişti.