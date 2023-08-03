Prenses Diana ve Dodi Fayed'in kullandığı Cujo Akdeniz'de battı - Son Dakika
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Prenses Diana ve Dodi Fayed'in kullandığı Cujo Akdeniz'de battı

03.08.2023 15:26

Fransa'nın güneyindeki son yaz tatilinde Prenses Diana'nın mısırlı sevgilisi işadamı sevgilisi Dodi Fayed ile kullandıkları Cujo, Fransız Rivierası'nda Beaulieu-sur-Mer açıklarında belirlenemeyen bir nesneye çarparak Akdeniz'in dibine battı. Kazada yedi kişi kurtarıldı, ancak yat şimdi yaklaşık 2500 metre derinlikte. Cujo'nun adı, 1997 yılında Dodi Al-Fayed'ın Prenses Diana ile yaşadığı ilişki nedeniyle medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Fransa'nın güneyindeki son yaz tatilinde Prenses Diana'nın mısırlı sevgilisi işadamı sevgilisi Dodi Fayed ile kullandıklarıyat Cujo, Fransız Rivierası'nda Beaulieu-sur-Mer açıklarında belirlenemeyen bir nesneye çarparak Akdeniz'in dibine battı. Kazada yedi kişi kurtarıldı, ancak yat şimdi yaklaşık 2500 metre (8200 fit) derinlikte.

Cujo'nun kaptanı, yatın bir sızıntı nedeniyle batmaya başladığını bildirerek acil yardım çağrısı yaptı. Ancak, kurtarma ekipleri bile yatı kurtarmakta başarısız oldu. Yat sahibi ve diğer yolcular, kurtarma botlarına alınarak yaralanmadan kurtarıldılar.

Cujo'nun adı, 1997 yılında dönemin sahibi olan Dodi Al-Fayed'ın Prenses Diana ile yaşadığı ilişki nedeniyle medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak sonraki yıllarda yatın durumu kötüleşti ve 1999 yılında görev dışı kaldı. Daha sonra yeni sahipleri tarafından restore edilmişti.

Prenses Dİana ve sevgilisi Dodi Fayed'in ölmeden kısa süre önce kullandıkları dünyanın en ünlü Cujo Akdeniz'de battı
Prenses Dİana ve sevgilisi Dodi Fayed'in ölmeden kısa süre önce kullandıkları dünyanın en ünlü Cujo Akdeniz'de battı
Prenses Dİana ve sevgilisi Dodi Fayed'in ölmeden kısa süre önce kullandıkları dünyanın en ünlü Cujo Akdeniz'de battı
Prenses Dİana ve sevgilisi Dodi Fayed'in ölmeden kısa süre önce kullandıkları dünyanın en ünlü Cujo Akdeniz'de battı
Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya Prenses Diana ve Dodi Fayed'in kullandığı Cujo Akdeniz'de battı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prenses Diana ve Dodi Fayed'in kullandığı Cujo Akdeniz'de battı - Son Dakika
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