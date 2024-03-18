83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü - Son Dakika
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Dünya

83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü

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İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapacağı söylentisinin ardından gözler 83 gündür ortalarda görünmeyen Kate Middleton'a çevrilmişti. Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton, eşi Prens William ile birlikte keyifli bir şekilde alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

18.03.2024 23:33
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Öldüğü iddia edilen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile İngiltere'deki bir kasabada alışveriş yaparken görüntülendi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden "büyük bir açıklama" beklendiği iddia edildi. Açıklamanın ne olacağı merak konusu olurken bir süredir ortalıkta görünmeyen Prenses Kate Middleton'ın öldüğü öne sürüldü. Dünya gündemine oturan Kate Middleton'dan 83 gün sonra fotoğraf geldi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre, Galler Prensesi, eşi Prens William ile beraber Cumartesi gününü evinin yakınlarındaki bir kasabada alışveriş yaparken görüntülendi.

Öldüğü söylenen Prenses Kate Middleton ortaya çıktı
Galler Prensesi Kate Middleton, eşi Prens William ile alışveriş yaparken

"MUTLU VE İYİ GÖRÜNÜYORDU"

Gazeteye açıklama yapan bir görgü tanığı "Bütün dedikodulara rağmen ünlü çifti karşımda görünce dondum kaldım. Kate, William ile alışveriş yapıyordu, mutlu ve iyi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

Öldüğü söylenen Prenses Kate Middleton ortaya çıktı
Galler Prensesi Kate Middleton, eşi Prens William ile alışveriş yaparken

NE OLDU?

17 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduğu söylenen Middleton bir süredir ortalıkta görünmüyordu. İngiliz Kraliyet ailesinin, açıklayacağı önemli haberin Kate Middleton ile ilgili olduğunu öne süren dış basından birçok hesap, Prenses Kate Middleton'ın sağlık sorunlarının olduğunu öne sürdü. Bazı hesaplar ise Middleton'ın hayatını kaybettiğini iddia etti.

Öldüğü söylenen Prenses Kate Middleton ortaya çıktı
Galler Prensesi Kate Middleton

BOŞANDIĞI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. Bunun üzerine anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti. Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detaylara işaret ederek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etmişti.

Öldüğü söylenen Prenses Kate Middleton ortaya çıktı
Galler Prensesi Kate Middleton ve eşi Prens William

FOTOĞRAFIN MONTAJ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTI

Tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetinin kolu, 4 numaralı varis Prens Louis'in kıyafetinin omuzu, arka plandaki duvarda yer alan çizgilerin kesintiye uğraması ve birçok detay fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunulmuştu. Kensington Sarayı, sabah saatlerinde yapılan paylaşıma ilişkin bir açıklama yapmazken fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları yerel saatle 22.00'den sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başlamıştı.

Öldüğü söylenen Prenses Kate Middleton ortaya çıktı
Kate Middleton'ın paylaştığı montajlı fotoğraf

MONTAJLI FOTOĞRAF İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, birçok amatör fotoğrafçı gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla da ilgilendiğini belirtmişti. Prenses Kate, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton\'tan ilk görüntü
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü - Son Dakika

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