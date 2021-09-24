Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul'a geldi. Zirve 23'te katılımcıların sorularını yanıtlayan Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"BENİM YAPTIĞIMI YAPMAYIN"

"Çok çalışmalısınız" diyen Sancar, "Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli.

"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" şeklinde konuştu.