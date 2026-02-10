Prof. Dr. Kerem Karabulut: Eğer ABD-İran arasında bir savaş olursa Türkiye'ye çok büyük bir göç akımı olur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Prof. Dr. Kerem Karabulut: Eğer ABD-İran arasında bir savaş olursa Türkiye'ye çok büyük bir göç akımı olur

Prof. Dr. Kerem Karabulut: Eğer ABD-İran arasında bir savaş olursa Türkiye\'ye çok büyük bir göç akımı olur
10.02.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut, ABD ile İran arasında artan gerilimi Haberler.com'da değerlendirdi. Olası bir savaş senaryosunun yalnızca bölgeyi değil, Türkiye'yi de doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Karabulut, göç, ekonomi ve güvenlik başlıklarında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

ABD-İRAN GERİLİMİNİN ARKA PLANINDA NE VAR?

ABD ile İran arasındaki tansiyonun yeni olmadığını belirten Prof. Dr. Kerem Karabulut, Donald Trump'ın İran'a yönelik tutumunun doğrudan askeri bir müdahaleden çok baskı ve pazarlık stratejisine dayandığını ifade etti. ABD'nin İran'a kolay kolay askeri bir operasyon yapamayacağını söyleyen Karabulut, İran'ın sahip olduğu füze kapasitesinin caydırıcı bir güç oluşturduğuna dikkat çekti.

Karabulut'a göre ABD'nin asıl hedefi İran'la doğrudan bir savaş değil, ülkeyi masaya oturtarak kaynaklar üzerinde kontrol sağlamak. İran'da zaman zaman yaşanan iç karışıklıkların da tesadüf olmadığını vurgulayan Karabulut, bu süreçlerin Amerikalı ve İsrailli ajanların etkisiyle tetiklendiğini dile getirdi. İran'da yaklaşık 30 ila 50 milyon civarında Türk nüfusun yaşadığını hatırlatan Karabulut, bu durumun Türkiye açısından ayrıca stratejik bir hassasiyet yarattığını söyledi.

Prof. Dr. Kerem Karabulut: Eğer ABD-İran arasında bir savaş olursa Türkiye'ye çok büyük bir göç akımı olur

OLASI BİR SAVAŞTA TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN TEHLİKELER

Prof. Dr. Karabulut, ABD ile İran arasında çıkabilecek bir savaşın Türkiye için ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. En büyük riskin büyük bir göç dalgası olduğunu ifade eden Karabulut, İran'dan Türkiye'ye yönelmesi muhtemel milyonlarca insanın hem ekonomik hem de sosyal dengeleri zorlayacağını belirtti.

Böyle bir senaryoda Türkiye ekonomisinin ağır bir baskı altına gireceğini söyleyen Karabulut, döviz kurlarında sert yükselişler yaşanabileceğini ve piyasalarda ciddi dalgalanmalar olacağını kaydetti. Mevcut hükümetin İran politikası konusunda dengeli ve doğru bir çizgi izlediğini belirten Karabulut, Türkiye'nin bu süreçte taraf olmadan diplomatik dengeyi korumasının hayati önemde olduğunun altını çizdi.

Karabulut ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik baskı politikasının geri tepebileceğini ve doğrudan bir çatışmanın ABD açısından da ağır sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prof. Dr. Kerem Karabulut: Eğer ABD-İran arasında bir savaş olursa Türkiye'ye çok büyük bir göç akımı olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:24:56. #7.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Kerem Karabulut: Eğer ABD-İran arasında bir savaş olursa Türkiye'ye çok büyük bir göç akımı olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.