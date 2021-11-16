Üye Girişi
Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı - Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı

16.11.2021 12:09

Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, mRNA aşısı teknolojisinin kansere karşı da umut verdiğini ifade etti. Şahin, kanser aşısı çalışmalarının ilk sonuçlarının olumlu olduğunu açıklayarak, "Örneğin yumurtalık kanseri veya testis kanseri olan hastalarında bu tip bir tedavi güvenli görünüyor ve bazı hastalarda tümörlerinin küçüldüğü klinik faaliyet gördük. Bu heyecan verici" açıklamalarında bulundu.

Koronavirüse karşı uzun soluklu koruma sağlayan mRNA aşılarının farklı hastalıkların da tedavisinde kullanılması hedefleniyor. BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, Pfizer şirketi ile korona aşısını tüm dünyaya sunduktan sonra şimdi de kansere karşı harekete geçti.

YENİ HEDEF KATI TÜMÖRLER

Şirketin kurucularından biri olan Uğur Şahin, elçi RNA teknolojisini, kan kanserlerine karşı geliştirilen CAR T-hücre tedavisi ile bir araya getirerek, bu defa solid yani katı tümörleri hedef alarak, çığır açmayı umuyor.

CAR-T tedavisi, her hastadan T-hücreleri adı verilen bağışıklık hücreleri alınmasını, kanseri hedef alacak şekilde genetik olarak değiştirilmesini ve ardından tümörle savaşmaları için tekrar hastanın vücuduna verilmesini içeriyor.

"ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kanser İmmünoterapi Derneği'nin toplantıları için Washington'a gelen Uğur Şahin, ''CAR-T hücre tedavileri, katı hücrelerde B hücreli tümörlerden çok daha zor. Dolayısıyla, CAR-T hücrelerinin katı tümörlerde çalıştığına dair henüz büyük bir kanıt yok. Ancak doğru hedef ve aşı kombinasyonunun bu sınırlamanın üstesinden gelebileceğine inanıyoruz'' diyor.

BİR BİR SÜRECİ ANLATTI

Uğur Şahin süreci, "Claudin-6, tümör hücreleri üzerinde bulunuyor. T hücrelerinde de reseptörler , Claudin-6'yı tanıyan CAR-T hücre reseptörleri. Bu Car-T hücreleri infüze edildiğinde, tümör hücrelerini tanır ve öldürürler. Ancak belirli bir zaman sonra çalışmaları durur. Bu aşının fikri bu CAR-T hücrelerini yeniden aktive etmektir. Aşıyı bünyeye veriyoruz ve aşı, dendritik hücreler adı verilen özel hücrelere Claudin-6'yı sunuyorlar ve ardından CAR-T hücreleri bunu fark ediyor ve ardından çoğalmaya ve yeniden etkinleşmeye başlıyor. Yani tedavimizin fikri, CAR-T hücre tedavisini aşılarla birleştirmek. CAR-T hücrelerinin daha fazla çoğalmaya devam etmemesi durumunda, bu hücrelerin sayısını arttırabilecek bir aşımız var'' sözleriyle anlatıyor.

"BU HEYECAN VERİCİ"

BioNTech, Kanser İmmünoterapi Derneği'nin toplantılarında klinik deneylerden çok erken bazı sonuçlarını sundu. Şahin, "Sunduğumuz veri setlerinden biri hücre terapisi ile ilgili olan. Örneğin yumurtalık kanseri veya testis kanseri olan hastaların tedavisi CAR-T hücreleri kullandığımız erken aşama çalışmamızda gördük ki, bu tip bir tedavi güvenli görünüyor ve bazı hastalarda tümörlerinin küçüldüğü klinik faaliyet gördük ve bu heyecan verici" şeklinde konuştu.

Bugüne kadarki CAR-T hücre terapilerinde ortaya çıkabilen sorun ise toksisite. Yan etkiler ölümcül olabiliyor; sitokin salınım sendromu adı verilen ciddi bir iltihaplanmaya ve beyin şişmesine neden olabiliyor. BiOnTech'in terapisinde hedef alınan Claudin-6 proteinin sağlıklı hücrelerde bulunmaması ise bu riski azaltıyor gibi görünüyor.

Bu deneylerin hala doz arttırma aşamasında olduğunu söyleyen Şahin, ''Birkaç hastaya yaklaşık yüz milyon T hücresi aşıladık, evet ve güvenli görünüyor. Sitokin fırtınası gibi bir sınırlama görülmüyor. Tedavi iyi tolere ediliyor. Ayrıca aşı da şu ana kadar iyi tolere edildi, ancak daha fazla veri üretmemiz gerekiyor ve hastaları izlememiz gerekiyor" uyarısında bulunuyor.

HANGİ EVREDE ETKİ EDECEK?

Uğur Şahin kanserin hangi evresinde bu aşının tedavide etkili olacağına ilişkin şunları söyledi:

"Şu ana kadar sadece ağır hastalığı olan ve başka bir tedavi seçeneği olmayan hastalarımız var. Bu hastalar üç ila dört kez kemoterapi görmüş bu gerçekten geç evre kanser hastaları. Ve bu geç evre hastalarda bir aktivite görebildiysek, elbette bu tip tedaviyi bir veya iki kür kemoterapi sonrası erken evrede olan hastalarda da kullanabiliriz. Bu da zaman alacak bir şey"

Uğur Şahin, tümörlerin sadece küçülmesine değil bu küçülmenin sürekli olmasına bağlı olarak tedavinin piyasaya sürülmesinin genelde üç-dört yılı bulabildiğini de belirtiyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Uğur Şahin, Kanser, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı 12:27 Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız 12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır 11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı 11:28 Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı 11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor

Son Dakika Haberleri
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:25 Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:15 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
11:45 TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş
11:45 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır
Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası         
12:37
Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı         
12:26
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu: Bıçaklarken yorganla engel olmaya çalıştı Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu: Bıçaklarken yorganla engel olmaya çalıştı         
12:10
Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar         
11:59
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
11:24
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 12:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement