Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak

İnsanlık, Mars'a gitmeye eskisinden bile çok yaklaştı. NASA'nın ve Elon Musk da bu konuda çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Mars'a gönderilen Perverance (Azim) isimli uzay aracı, Mars'la ilgili çok önemli ipuçlarını Dünya'ya gönderdi. Ancak konuyla ilgilenen bilim insanı Profesör Anthony Ricciardi tarafından yapılan çalışma, herkesi ürküttü.

"MARS'TAN ÇEKİLMEMİZ GEREKİYOR"

Profesör Ricciardi, konuyla ilgili bir rapor hazırladı ve bu raporun detaylarını paylaştı. İnsanlığın Mars'tan çekilmesi gerektiği ifadeleri yer alan raporda, "Uzaylıların saldırı ihtimali daha önce hiç olmadığı kadar arttı. Ve bu durumun da tamamen insanların Mars'taki çalışmalarıyla ilgisi var. Bu çalışmalar durdurulmazsa saldırı riski artacak" şeklinde sözlere yer verildi.

"BAKTERİLER DÜNYAYA ULAŞABİLİR"

Ricciardi ayrıca Mars'taki uzay araçlarına yapışan bakteriler ve tehlikeli maddelerin de Dünya'ya taşınabileceğini ve bu durumun dünyadaki yaşam için tehlike oluşturacağını ifade etti. Ricciardi, uzaydan gelen canlıların dünyada hayatta kalabilme risklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini anlattı.