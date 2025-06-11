Protesto gösterileri devam ederken Trump'tan yeni bir hamle daha - Son Dakika
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Dünya

Protesto gösterileri devam ederken Trump'tan yeni bir hamle daha

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Protesto gösterileri devam ederken Trump\'tan yeni bir hamle daha
11.06.2025 08:58
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Protesto gösterileri devam ederken Trump\'tan yeni bir hamle daha
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Los Angeles'ta göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler hız kesmeden devam ederken ABD Başkanı Donald Trump yeni bir hamle hazırlığında. Trump, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği bildirildi.

PROTESTOLAR SONRASI GÜNDEME GELDİ

Amerikan Politico dergisinin haberine göre, Trump ile California Valisi Gavin Newsom arasında göçmenlik protestoları ve Los Angeles'a Ulusal Muhafızların gönderilmesi konularında yaşanan gerilimin ardından bu konu gündeme geldi.

Haberde, California'daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığı ve bu kaynakların düşük gelirli öğrenciler ile engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığı belirtildi.

NİHAİ BİR KARAR ALINMADI

Bir Trump yönetimi yetkilisi, Politico'ya yaptığı açıklamada, Kongre yönergeleri doğrultusunda dağıtılan bazı federal eğitim desteklerinin durdurulmasının değerlendirildiğini ancak henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi.

"HİÇBİR VERGİ MÜKELLEFİ ÜLKEMİZİN ÇÖKÜŞÜNÜ FİNANSE ETMEYE ZORLANMAMALI"

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor." ifadelerini kullandı. Desai, Trump yönetiminin "bu kabusa son vererek California rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu" vurgulayarak, yönetimin atacağı olası adımlarla ilgili henüz nihai bir kararın alınmadığını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti. ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Protesto gösterileri devam ederken Trump'tan yeni bir hamle daha - Son Dakika

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