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Puma, İsrail Milli Takımı resmi ana sponsorluğunu çekiliyor - Son Dakika
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Puma, İsrail Milli Takımı resmi ana sponsorluğunu çekiliyor

Financial Times'ın aktardığına göre, spor giyim devi Puma, İsrail Milli Takımı'nın resmi sponsoru olan Alma Grubu'ndan çekilecek. Bu kararın bir yıl önce alındığı ve İsrail'in Gazze saldırıları sonrası yapılan boykot çağrıları ile ilgisi olmadığı belirtildi. 2024'ten itibaren Puma, İsrail Futbol Federasyonu ile sözleşmesini yenilemeyecek ve takıma forma sağlamayacak. Puma'nın bu kararı mali nedenlerden dolayı aldığı ve 'daha az-daha büyük-daha iyi' stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Puma, İsrail Milli Takımı resmi ana sponsorluğunu çekiliyor
12.12.2023 - 14:39,  Güncelleme: 14:54
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Puma'nın İsrail Milli Takımı'nın sponsorluğunu sonlandırma kararı, mali nedenlere dayanıyor. Firma, daha seçici bir spor pazarlama stratejisi izleyerek İsrail Futbol Federasyonu ile sözleşme yenilemeyecek. Bu karar uluslararası tepkilere ve Puma ürünlerinin boykot çağrılarına yol açtı. Benzer şekilde, Zara gibi markalar da İsrail yanlısı duruşları nedeniyle dünya genelinde protesto ediliyor.


BOYKOT ÇAĞRILARI İLE İLGİSİ YOK

Financial Times'ın aktardığına göre İsrail Milli Takım resmi sponsoru olan Alma grubu Puma'nın sponsorluktan çekilecek.

Financial Times, ayrıca Puma'nın bu kararı bir yıl önce aldığını ve İsrail'in Gazze saldırıları sonrası yapılan boykot çağrıları ile ilgilisi olmadığını söyledi.

Haberde, 2024'ten itibaren spor giyim devinin, İsrail Futbol Federasyonu (IFA) ile sözleşmesini yenilememe kararı aldıktan sonra artık takıma forma sağlayamayacağı belirtildi.

Şirket içikişiler, Financial Times'a Puma'nın İsrail milli futbol takımını sponsorluk portföyünden çıkarma kararının mali nedenlerden dolayı alındığını söyledi.

YENİ BİR STRATEJİ İLE YOLUNA DEVAM EDECEK

Kararın, spor pazarlamasında daha seçici olmaya yönelik"daha az-daha büyük-daha iyi" stratejisinin parçası olduğu bildirildi.

Financial Times'a göre Puma yakında yüksek profilli bir ekiple yeni bir ortaklığın duyurusunu yapacak.

Dünyanın üçüncü büyük spor markası ile İsrail takımı arasındaki ortaklık, uluslararası öfkeye yol açmış ve tüm Puma ürünlerinin tamamen boykot edilmesi yönünde çağrılarda bulunulmuştu..

Son haftalarda Puma ve İspanyol moda markası Zara gibi birçok marka, İsrail yanlısı duruşları nedeniyle dünya çapındaki mağazalarının önünde Filistin yanlısı gösteriler yapıldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Financial Times, İsrail, Puma, Finans, Spor, Dünya, Son Dakika

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