Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir - Son Dakika
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Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir

04.03.2022 17:48

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri Belarus'un Ukrayna ve Polonya'ya sınır şehri olan Brest'te gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Scholz'a Rusya -Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turunun hafta sonu olabileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından sivil kayıplar artarken iki ülke arasında barış görüşmeleri başladı. İlk turdan sonuç çıkmazken yapılan 2. turdan siviller için insani koridor oluşturulması adına geçici ateşkes kararı alındı. Heyetler, 3. toplantı için de birbirleriyle sözleşti. Ancak toplantının ne zaman yapılacağı kesinleşmezken konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bildirildi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"YARDIMIN ERİŞİMİNE İZİN VERMEYE ÇAĞIRDI"

Hebestreit, iki liderin 1 saat süren görüşmede farkı görüşleri paylaştığını aktararak, "Şansölye, derin endişesini dile getirdi. Günlerdir Ukrayna'dan kötü görüntüler ve bilgiler geliyor. Scholz, Rus yönetimine tüm çatışmaları derhal durdurmaya ve çatışmaların olduğu bölgelere insani yardımın erişimine izin vermeye çağırdı." ifadesine yer verdi.

3. TUR İÇİN HAFTA SONUNU İŞARET ETTİ

Putin ve Scholz'un yakın zamanda başka görüşmeler yapma konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Hebestreit, "Başkan Putin, Şansölye Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

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Son Dakika Dünya Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir - Son Dakika


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