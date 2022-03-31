Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek - Son Dakika
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Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek

31.03.2022 19:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Putin ile Zelenski görüşecek mi?" sorusuna yanıt vererek, "Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek" dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın garantörlük teklifiyle ilgili bir soruya ise "Türkiye'nin asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonunda Çavuşoğlu, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

"ANLAŞMA SAĞLANIRSA LİDERLER BİR ARAYA GELİR"

Bakan Çavuşoğlu, "Putin ile Zelenski görüşecek mi?" sorusuna karşılık olarak "Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi gündemde. Belki de aynı anda gündeme gelecekler. Dışişleri Bakanlarının olası anlaşmayı paraflaması, daha sonra liderlerin tam imzayı atmak için bir araya gelmesi. Bahsettiğiniz konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelir." yanıtını verdi.

"YOĞUN DİPLOMASİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bazı hassas konularda liderler düzeyinde karar verilmesi gerektiğini söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün konuları ele aldık, neler yapılabilir diye. Bir ateşkes, kalıcı barışın tesis edilmesi için olayın başından beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun diplomasi sürdürüyoruz." dedi.

ERDOĞAN, İKİ LİDERLE DE GÖRÜŞECEK

Açıklamalarının devamında Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Özellikle Avrupa'da yaptırımların tekrar değerlendirilmesi, ateşkes olursa askerlerin çekilmesiyle ilgili herkesle temaslarımız devam ediyor. Dün Lavrov'u en kısa zamanda Türkiye'ye beklediğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin hem de Zelenskiy'le görüşecek." ifadelerini kullandı

"ASKER KONUŞLANDIRMASI GİBİ BİR DURUM YOK"

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın garantörlük teklifiyle ilgili ise "Ukrayna'nın güvenliğinin garanti alması gerekliğini istiyor. Bunu söylerken bir ülkeye karşı bunu söylemiyor. BM Güvenlik Konseyi mi devreye girecek, Barış Gücü mü olacak, hava sahası mı kapatılacak. Türkiye'de yorumlara bakıyoruz, Türkiye savaşın içine gelecek, asker konuşlandıracak, Rusya'yla karşı karşıya gelecek, böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'yi hemen ilk etapta teklif etmeleri, Rusya Federasyonu'nun evet demesinin sebebi her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi objektif, dengeli, yapıcı ve barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir." ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek - Son Dakika


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