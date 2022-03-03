Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası - Son Dakika

Ukrayna- Rusya savaşı 8. gününde sürerken, Rus lider Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın başına kimi getirmek istediğine dair iddialar da sızmaya başladı.

YANUKOVİÇ HALKA SESLENEBİLİR

Sekiz sene önce Ukrayna'dan Rusya'ya kaçan Viktor Yanukoviç'in halihazırda Belarus'ta hazırlık yaptığı belirtiliyor. Yerel bir haber sitesi, Kremlin'in Yanukoviç'i Ukrayna'ya geri getirmek için medya operasyonu hazırladığını belirtti.

Ukrayna haber sitesi Ukrayinska Pravda'dan çok konuşulacak iddiasına göre rusya, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi indirip yerine eski lideri Viktor Yanukoviç'i getirmeyi amaçlıyor.

Haberde, Rusya'nın şu anda Minsk'te yaşayan Yanukoviç'i iktidara taşımak için bir medya kampanyası hazırlığında olduğu kaydedildi. Ukrayna gazetesine göre Yanukoviç bu amaçla Ukrayna halkına seslendiği bir konuşma yapabilir.

VİKTOR YANUKOVİÇ KİMDİR?

Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in ülkenin Batı'ya yönelmesini engellemek için 2013'te AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması, ülkede bugünkü savaşın da temellerini atan bir krize yol açmıştı. Ülkede "Maidan olayları" olarak anılan büyük gösteriler sonucu Yanukoviç Rusya'ya kaçmak zorunda kalmıştı.

Kiev'de Batı yanlıları iktidara gelirken ülkenin doğusundaki Donbas'ta Rusya yanlıları tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi de ülkede krizi iyice derinleştirdi.