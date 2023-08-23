Putin: Moskova, Batı\'nın Ukrayna\'da başlattığı savaşı bitirmeye hazırdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Moskova'nın, "Batı ve onun uyduları tarafından başlatılan" Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istediğini söyledi.

Güney Afrika'da devam eden BRICS zirvesine uzaktan katılan Putin, Ukrayna'daki çatışmanın Kiev ve Batı'nın, NATO'nun genişlemesi dahil olmak üzere eylemlerine yanıt olarak meydana geldiği anlatısını yineledi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Moskova'ya yönelik altıncı gün üst üste benzer rapor edilen saldırılarının bir parçası olarak, Ukrayna'nın geceleyin gerçekleştirdiği dron saldırılarını engellediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesi Romny kentindeki bir okula düzenlediği saldırıda iki eğitimcinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna ayrıca Rusya'nın güneydeki Odessa ve Tuna bölgelerine yönelik dron saldırısına maruz kaldığını, bu durumun bir dizi tahıl tesisinde yangınlara neden olduğunu söyledi.

Diğer yandan, İngiltere'nin iddia edilen olarak Rusya'nın Wagner paralı asker grubunu "birkaç hafta içinde" terörist örgüt olarak ilan edeceği bildiriliyor.