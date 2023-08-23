Putin: Moskova, Batı'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı bitirmeye hazırdır - Son Dakika

Putin: Moskova, Batı'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı bitirmeye hazırdır

Putin: Moskova, Batı\'nın Ukrayna\'da başlattığı savaşı bitirmeye hazırdır
Son Güncelleme: 23.08.2023 15:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın Batı ve onun uyduları tarafından başlatıldığını söyleyerek, Moskova'nın çatışmayı sona erdirmek istediğini belirtti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Moskova'ya yönelik saldırıları engellediğini açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın güneydeki bölgelere yönelik dron saldırısına maruz kaldığını ve yangınlara neden olduğunu bildirdi. İngiltere'nin ise Rusya'nın Wagner paralı asker grubunu terörist örgüt olarak ilan edeceği iddia ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Moskova'nın, "Batı ve onun uyduları tarafından başlatılan" Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istediğini söyledi.

Putin: Moskova, Batı'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı bitirmeye hazırdır

Güney Afrika'da devam eden BRICS zirvesine uzaktan katılan Putin, Ukrayna'daki çatışmanın Kiev ve Batı'nın, NATO'nun genişlemesi dahil olmak üzere eylemlerine yanıt olarak meydana geldiği anlatısını yineledi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Moskova'ya yönelik altıncı gün üst üste benzer rapor edilen saldırılarının bir parçası olarak, Ukrayna'nın geceleyin gerçekleştirdiği dron saldırılarını engellediğini açıkladı.

Putin: Moskova, Batı'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı bitirmeye hazırdır

İçişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesi Romny kentindeki bir okula düzenlediği saldırıda iki eğitimcinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna ayrıca Rusya'nın güneydeki Odessa ve Tuna bölgelerine yönelik dron saldırısına maruz kaldığını, bu durumun bir dizi tahıl tesisinde yangınlara neden olduğunu söyledi.

Diğer yandan, İngiltere'nin iddia edilen olarak Rusya'nın Wagner paralı asker grubunu "birkaç hafta içinde" terörist örgüt olarak ilan edeceği bildiriliyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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