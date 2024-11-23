Putin, Oreşnik Füzesinin Başarılı Testini Kutladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edilmesinden dolayı Savunma Bakanlığı yönetimini ve geliştiricileri tebrik etti. Putin, Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin test edilmesine devam edeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüştü. Putin görüşmede, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edilmesinden dolayı Savunma Bakanlığı yetkililerini tebrik etti. Putin, Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin test edilmesine devam edeceğini ifade etti. Görüşme kapsamında yapılan açıklamada, Rusya'nın Oreşnik dışında yeni sistemler geliştirdiğini ve test aşamalarından geçtikten sonra bu sistemlerin de üretime gireceği vurgulandı.