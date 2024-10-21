RUSYA Devlet Başkanı Putin, BAE'li mevkidaşı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Kremlin'de kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed el Nahyan, dün akşam yaptıkları gayriresmi görüşmenin ardından bugün Kremlin Sarayı'nda resmi görüşme için yeniden bir araya geldi.
Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 3 yılda 3 kat arttığının söyledi.
El Nahyan ise çok kutuplu dünyanın inşasında Rusya'yı desteklediğini vurgulayarak, BAE'nin tüm ülkelerin gelişeceği çok kutuplu dünyanın kurulmasından yana olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Putin ve El Nahyan Kremlin'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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