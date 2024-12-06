Putin ve Lukaşenko\'dan Güvenlik Garantileri Anlaşması

Dünya

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Belarus'ta bir araya geldi. İki lider, Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında 'Birlik Devleti Kapsamında Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Güvenlik Garantileri Anlaşması' belgesini imzaladı.

Putin, anlaşmayı imzalamalarının mantıklı olduğunu belirterek, "Belge, Rusya ve Belarus'un savunmasının sağlanması, egemenlik, bağımsızlık, anayasal düzenin, toprak bütünlüğünün ve Birlik Devleti'nin dış sınırının korunması ile ilgili karşılıklı ittifak yükümlülüklerini tanımlıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, nükleer silah kullanım koşullarının güncellenen Rus nükleer doktrininde net şekilde belirtildiğini vurgulayarak, "Bu anlaşma, Rusya ile Belarus'un güvenliğini koruyacak böylece devletlerimizin daha barışçıl ve sürdürülebilir kalkınması için gereken koşulları yaratılacak" ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Rus mevkidaşından yeni geliştirilen Oreşnik hipersonik balistik füzesi de dahil yeni silah sistemlerinin Belarus topraklarına konuşlandırılmasını istedi. Putin, Oreşnik füzesinin 2025'in ikinci yarısında, üretim kapasitesi arttığında Belarus topraklarına konuşlandırılabileceğini söyledi.