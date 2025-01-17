Putin ve Pezeşkiyan'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
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Putin ve Pezeşkiyan'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu

Putin ve Pezeşkiyan\'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının önemini vurguladı. Ekonomi, kültür, turizm ve ulaşım alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

17.01.2025 15:47  Güncelleme: 15:49
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Putin, Pezeşkiyan'ın ziyaretinin özel bir öneme sahip olduğunu ve iki ülkenin nükleer enerji, kültür, turizm ve ulaşım alanlarında iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Putin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişarelerin önemini vurgulayarak, bu görüşmelere hem dünya hem de bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Putin, bu alanda yakalanan temponun son derece kabul edilebilir seviyede olduğunu ve ilişkilerin daha fazla gelişmesine katkı yapacağını aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ikili ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını ve tüm alanları kapsadığını söyledi. İran'ın Rusya ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini hatırlatan Pezeşkiyan, iki ülke arasında imzalanacak kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, ikili iş birliğinin daha geniş alanlara yayılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Pezeşkiyan, bugün imzalanacak anlaşmanın önemine değinerek, "Bugün, iki ülkenin kültür, ekonomi, insani ilişkiler dahil tüm faaliyet alanlarını kapsayan önemli anlaşmamızın imzalanmasının ardından, bunun ikili ilişkilerimizin gelişmesine büyük ivme kazandıracağından ve daha ileri adımlar için sağlam bir temel oluşturacağından eminim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Putin ve Pezeşkiyan'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika

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