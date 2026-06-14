Putin ve Trump Telefonla Görüştü

KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde İran, Basra Körfezi ve Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını belirtti. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü kaydeden Uşakov, Putin'in, Trump'ın 80'inci yaşını kutladığını ifade etti.