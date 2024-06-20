Putin, Vietnam'ı ziyaret etti ve iş birliği belgeleri imzalandı - Son Dakika
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Dünya

Putin, Vietnam'ı ziyaret etti ve iş birliği belgeleri imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Asya turunun ikinci durağı olan Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti. Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, görüşmelerinin ardından çeşitli alanlardaki iş birliğine ilişkin belgeler imzaladı. Ayrıca Putin, Başbakan Pham Minh Tinh, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Manh ile de görüştü.

20.06.2024 17:45
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Doğu Asya turunun ikinci durağı olan Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti. Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğine ilişkin çok sayıda belge imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Asya turunun ikinci durağı Vietnam oldu. Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından bugün Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti. Vietnam Devlet Başkanı Lam, Putin'i resmi törenle karşıladı. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin ardından çeşitli alanlarda iş birliğine ilişkin bir dizi belgenin imzalandığı ve ardından basın toplantısı yapıldığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında, "Rusya Federasyonu ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin, Rusya-Vietnam Dostluk İlişkilerinin Temelleri Anlaşmasının 30. yıl dönümü bağlamında kapsamlı stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine ilişkin ortak bildirisi kabul edildi" denildi.

Putin ayrıca, Başbakan Pham Minh Tinh, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Manh ile de görüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Putin, Vietnam'ı ziyaret etti ve iş birliği belgeleri imzalandı - Son Dakika

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