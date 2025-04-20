RAF, Rus Savaş Uçaklarına Karşı Harekete Geçti

İNGİLİZ Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin, NATO hava sahasını Rus savaş uçaklarına karşı savunmak amacıyla 48 saat içinde iki kez harekete geçtiği bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon jetleri, NATO hava sahasını korumak için Rus savaş uçaklarına karşı 48 saatten kısa sürede iki kez havalandı. İngiliz Typhoon jetleri, bu hafta Kremlin'e ait uçakların NATO sınırına fazla yaklaşması üzerine iki ayrı olayda alarma geçirildi. Salı günü, Polonya'daki Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki Typhoon jetinin, Baltık Denizi üzerinde seyreden bir Rus keşif uçağını durdurmak için havalandığı açıklandı. Aynı günlerde, Kaliningrad bölgesinden hareket eden bir Rus uçağı için de ikinci bir müdahale gerçekleştirildiği duyuruldu.